أبرزهم تميم وأردوغان.. 8 رؤساء مشتبه في إصابتهم بـ كورونا

نشرت وسائل الإعلام عدة التقارير عن اشتباه إصابة 7 رؤساء دول أبرزهم الرئيس القطري تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





أردوغان

يعيش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى حالة من الذعر بعد تفشي فيروس كورونا ووصول الإصابات المؤكدة داخل بلاده لـ 5 حالات.





والتقى أردوغان بمسئولين أوروبيين في بروكسل منذ أيام، وظهر الرئيس في البرلمان التركي بصحبة مصور يحمل كاميرا حرارية تفحص الأشخاص الذين يلتقي بهم للتأكد من عدم إصابتهم بالحمى والتي قد تكون مرتبطة بالفيروس.





ونأى أردوغان بنفسه عن مصافحة شخصيات بارزة هذا الأسبوع واكتفى بوضع يده على صدره خلال اجتماعات مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بروكسل ومع سفراء جدد في أنقرة.





تميم

ولم يظهر الرئيس القطري تميم بن حمد منذ نشر أنباء حول اشتباه إصابته بفيروس كورونا المستجد وخاصة بعد تصاعد الإصابات إلى 132 إصابة.





ونقل موقع مباشر قطر عن مصادر من داخل القصر الأميري، بأن حالة من الهلع والخوف سادت القصر الأميري بأن" تميم بن حمد طريحُ الفراشِ منذ أيامٍ وأن درجةَ حرارتِه مرتفعةٌ جدًّا ولم يخرجْ من غرفتِه لمدةِ ثلاثةِ أيام , ويتناوبُ عليه حاليًّا عددٌ كبيرٌ من الأطباء".





روحاني

وانتشرت أنباء حول اشتباه إصابة الرئيس الإيراني حسن روحاني وخاصة عقب أصيب نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري، بفيروس كورونا المستجد ودخل العزل الصحي.





ونشرت الوكالة قائمة بأسماء المسؤولين الإيرانيين المصابين بفيروس كورونا، أو الذين يخضعون للحجر الصحي وكان من بينهم جهانجيري.





ترامب

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت أنه سيخضع لفحص فيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 وذلك بعد الاشتباه فى إصابته بعد لقاء عدة مسؤولين مصابين بالفيروس.





وقالت سفارة البرازيل لدى الولايات المتحدة إنه تم تشخيص الإصابة بفيروس كورونا للقائم بالأعمال البرازيلي، نيستور فورستير.





وسبق تشخص إصابة وزير الاتصالات العامة، فابيو فاينجارتين، والسيناتور، نيلسينيو ترادا، بفيروس كورونا الذي ألتقي ترامب ايضًا.





نتنياهو

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتمع الشهر الماضي مع مسؤول بارز في الجيش الإسرائيلي تم وضعه لاحقا قيد الحجز الصحي في إطار جهود ردع تفشي فيروس كورونا وهو ما اثاؤ الشكوك حول اشتباه إصابة نتنياهو بـ كورونا.





وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن رئيس قسم العمليات في الجيش، الجنرال أهارون حاليوا، شارك يوم 23 فبراير في مشاورات أمنية على أرفع مستوى برئاسة نتنياهو وبحضور وزير الدفاع نفتالي بينيت ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي وجاء هذا الاجتماع بعد أيام من عودة الجنرال من رحلة خاصة إلى إيطاليا، إحدى أكبر بؤر انتشار الفيروس المستجد في العالم.





بوتين

وكشف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، النقاب عن الإجراءات التي تتخذها السلطات الروسية بغية حماية رئيس الدولة، فلاديمير بوتين، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تفشي كورونا فى روسيا.





وقال إن الأطباء المسؤولين "يفعلون كل ما يلزم لمنع تسلل فيروس كورونا إلى محيط الرئيس، والحديث يدور في الواقع عن إجراءات النظافة الوقائية العامة التي بإمكان جميع مواطني الاتحاد الروسي اتخاذها".





الرئيس البرازيلي

وأعلن موقع "O Dia" أن نتائج التحليل الأول، أظهرت إصابة الرئيس البرازيلي، جاير بولسورنارو، بفيروس كورونا ولكن نفي الرئيس نفسه إصابته بـ كورونا.





وفي وقت سابق، أظهرت الاختبارات إصابة، فابيو واجنجارتن، السكرتير الصحفي للرئيس البرازيلي، بفيروس كورونا، وبعدها قام الرئيس البرازيلي بإجراء تحليل للتأكد من إصابته بالفيروس.





الرئيس البرتغالي

وعلق الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوسا، جدول أعماله الرسمي لمدة أسبوعين لأسباب طبية، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.





واتخذ قرار بقائه في المنزل ومتابعته بعد زيارة مجموعة من الأطفال القصر الرئاسي الثلاثاء، ثم اتضح لاحقا أن تلميذا في تلك المدرسة نقل إلى المستشفى بعد مرضه المفاجئ.



