أول قرار من النصر السعودي بعد وقف الدوري بسبب كورونا

كشفت تقارير صحفية سعودية عن أول قرار اتخذه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر السعودي، عقب إعلان تعليق النشاط الكروي في المملكة.





وأعلنت كل من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تعليق النشاط الرياضي في المملكة، في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا.





وذكرت التقارير أن فيتوريا قرر إلغاء تدريبات النصر مساء اليوم "السبت"، عقب معرفته بصدور قرار تعليق المنافسات الرياضية.





وكان مقررًا أن يخوض النصر مباراة أمام نادي أهلي جدة غدًا "الأحد"، على ملعب الجوهرة المشعة، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يتم إصدار قرار تعليق النشاط الكروي بدءًا من الغد.