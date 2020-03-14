توقيع 50 عقدًا لـ تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان العمل يجرى على قدم وساق بالتنسيق مع كافة جهات الولاية على اراضى الدولة لحصول الدولة على حقوقها وأيضا لتقنين الاوضاع للمواطنين واضعى اليد.





ووقع محافظ الدقهلية، اليوم، 50 عقدا من عقود التقنين لواضعى اليد على أراضى املاك الدولة للمواطنين بنطاق المحافظة.





واوضح محافظ الدقهلية ان اجمالى العقود التى تم توقيعها حتى الان منذ بدء تنفيذ المنظومة بالمحافظة بلغت 1350 عقدا.



