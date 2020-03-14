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محافظات

توقيع 50 عقدًا لـ تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بالدقهلية

السبت 14/مارس/2020 - 04:30 م
توقيع 50 عقدا من
توقيع 50 عقدا من عقود تقنين اوضاع اليد بالدقهلية
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همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان العمل يجرى على قدم وساق بالتنسيق مع كافة جهات الولاية على اراضى الدولة لحصول الدولة على حقوقها وأيضا لتقنين الاوضاع للمواطنين واضعى اليد.

ووقع محافظ الدقهلية، اليوم، 50 عقدا من عقود التقنين لواضعى اليد على أراضى املاك الدولة للمواطنين بنطاق المحافظة.

واوضح محافظ الدقهلية ان اجمالى العقود التى تم توقيعها حتى الان منذ بدء تنفيذ المنظومة بالمحافظة بلغت 1350 عقدا.

واكد "مختار"، أن المحافظة بكافة أجهزتها عازمة على استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين من خلال لجان التقنين  بنطاق المحافظة تنفيذا لتوجيهات  رئيس الجمهورية.
توقيع 50 عقدًا لـ تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بالدقهلية
توقيع 50 عقدًا لـ تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بالدقهلية
توقيع 50 عقدًا لـ تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بالدقهلية
توقيع 50 عقدًا لـ تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بالدقهلية
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