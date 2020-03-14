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فن

وداع يا دنيا.. تعليق غير متوقع من شقيق ياسمين عبد العزيز على خطوبة ياسمين صبري

السبت 14/مارس/2020 - 04:29 م
وائل عبد العزيز
وائل عبد العزيز
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك على خطوبة الفنانة ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة. 

وعلق وائل قائلاً: "أنا من امبارح بسمع أغنية وداع يا دنيا وداع ورحت اعمل لجرحي عيد ميلاد زي الاستاذ هاني شاكر بسببك يا أبو هشيمة". 

وكان قد أعلن أول أمس رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن خطوبته للفنانة ياسمين صبرى وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل داخل الوسط الفنى. 

وأهدى أحمد أبو هشيمة خطيبته الفنانة ياسمين صبرى خاتم عبارة عن ماسة كبيرة فى إطار من الذهب. 
وداع يا دنيا.. تعليق غير متوقع من شقيق ياسمين عبد العزيز على خطوبة ياسمين صبري
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