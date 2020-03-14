اليابان: أولمبياد طوكيو في موعدها





وكانت تقارير أشارات خلال الأيام الماضية، إلى إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا.





وقال رئيس الوزراء الياباني:" أولمبياد طوكيو في موعدها المحدد، دون أي مشاكل، وجاهزون للتغلب على عدوى فيروس كورونا".





وتابع:" اللجنة الأولمبية صاحبة القرار النهائي بشأن إقامة الأولمبياد في موعدها أو تأجيلها".





ومن المقرر أن تقام اولمبياد طوكيو 2020 في الفتررة من 24 يوليو المقبل حتى 9 أغسطس.





وسجلت اليابان أكثر من 4001 حالة إصابة، و 28 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي.





أكد شينزو ابي رئيس وزراء اليابان، إقامة أولمبياد طوكيو 2020، في موعدها،رغم تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم مؤخرا.