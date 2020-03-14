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رياضة

اليابان: أولمبياد طوكيو في موعدها

السبت 14/مارس/2020 - 05:24 م
محمد السعيد
أكد شينزو ابي رئيس وزراء اليابان، إقامة أولمبياد طوكيو 2020، في موعدها،رغم تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم مؤخرا.

وكانت تقارير أشارات خلال الأيام الماضية، إلى إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الياباني:" أولمبياد طوكيو في موعدها المحدد، دون أي مشاكل، وجاهزون للتغلب على عدوى فيروس كورونا".

وتابع:" اللجنة الأولمبية صاحبة القرار النهائي بشأن إقامة الأولمبياد في موعدها أو تأجيلها".

ومن المقرر أن تقام اولمبياد طوكيو 2020 في الفتررة من 24 يوليو المقبل حتى 9 أغسطس.

وسجلت اليابان أكثر من 4001 حالة إصابة، و 28 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي.

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