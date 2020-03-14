أهم الأخبار | تعليق الدراسة أسبوعين و100 مليار جنيه لمواجهة كورونا.. والجبلاية تتحدى الفيروس بـ 8 قرارات

نشر موقع صدي البلد علي مدار الساعات الماضية عدة أخبار مهمة يأتي أولها تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بأمر رئاسي لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا، كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة مواجهة الفيروس، فضلا عن إصدار اتحاد الكرة 8 قرارات صارمة لمواجهة الفيروس القاتل.

















أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

















وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





كما وجه الرئيس بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.





جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.





صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

















أصدرت اللجنة الطبية لاتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان حزمة قرارات تم إرسالها إلى أندية الدورى ومختلف المسابقات المحلية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





جاءت القرارات على النحو التالى:





1) اتباع كافة التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية





2) الزام الهيئات الرياضية ( الأندية / مراكز شباب ) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية التالية : 1) تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية . 2) توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل افراد الأجهزة الفنيه والإدارية تحتوى على ( هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة صابونة خاصة ) للاستخدام الشخصى لكل فرد .





3) توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كروونا والمعتمدة من وزارة الصحة ( مرفق المطويات ) .









4) التوصية بعد الملامسة او المصافحة بين اللاعبين والحكام وافراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.





5) نعليق كافة المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين اشعار اخر .





6) تعليق كافة المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والاكاديميات المسجلة بالاتحاد أو الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورا لحين اشعار اخر .





7) تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد.





8 إنشاء غرفة عمليات طبية بالاتحاد على مدار الساعة للمتابعة مع الأجهزة بالمنتخبات والأندية والفروع الري.