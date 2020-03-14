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تعليم

تنفيذا لقرار الرئيس السيسي.. جامعة الأزهر تعلق الدراسة أسبوعين

السبت 14/مارس/2020 - 06:04 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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قسم التعليم
أعلنت جامعة الأزهر تعليق الدراسة لمدة أسبوعين بالنسبة لطلاب الجامعة، ووفقا لقرار رئيس الجمهورية. 

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
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