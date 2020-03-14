الجارديان: قطر فشلت في التحقيق بشأن الوفيات المفاجئة للعمال المهاجرين

أكدت صحيفة "الجارديان" فشل قطر في التحقيق في الوفيات الغامضة لعمال المونديال، في تقرير بعنوان "لم يتم التحقيق في الوفيات المفاجئة لمئات العمال المهاجرين في قطر".





وفقا لصحيفة "الجارديان"، يموت المئات من العمال في الدولة المضيفة لكأس العالم كل عام، وتشير السلطات القطرية إلى أن معظم الوفيات ترجع إلى النوبات القلبية أو "الأسباب الطبيعية"، إذ أن كثيرا من المتوفين من الشباب الذين يموتون أثناء نومهم - وهي ظاهرة يطلق عليها محليا "متلازمة الموت المفاجئ".





وذكرت الصحيفة أن مئات الآلاف من العمال يتعرضون لمستويات قاتلة من الإجهاد الحراري، ويعملون في درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية لمدة تصل إلى 10 ساعات في اليوم، وتضع درجات الحرارة المرتفعة ضغطا كبيرا على نظام القلب والأوعية الدموية.





ويقول أخصائيو أمراض القلب إن هناك صلة مباشرة بين الإجهاد الحراري والأعداد الكبيرة من العمال الشباب الذين يموتون في أشهر الصيف.في معظم الحالات، لا يتم إجراء عمليات تشريح على أجساد العمال المهاجرين، حيث يقال أن وفاتهم ترجع إلى أسباب قلبية أو طبيعية.





وفي عام 2014، أوصى تقرير من محامي النظام القطري، شركة القانون الدولي DLA Piper، "بشدة" بإجراء تحقيق في وفاة العمال المهاجرين من السكتة القلبية. ومع ذلك حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء.





كما توفي ما لا يقل عن 1025 من النيباليين في قطر بين عامي 2012 و 2017، 676 منهم لأسباب تعتبر طبيعية، حيث تشمل الأسباب السكتة القلبية والنوبات القلبية وفشل الجهاز التنفسي و "المرض"، وفقا لعدد من المصادر الرسمية، بما في ذلك مجلس العمالة الأجنبية FEB، وهي وكالة حكومية في نيبال مسؤولة عن رعاية العمال المهاجرين. بيانات FEB مستمدة إلى حد كبير من شهادات الوفاة الصادرة في قطر.





إضافة إلى ذلك كشفت بيانات من الحكومة الهندية أن 1.678 هنديا ماتوا في قطر بين عام 2012 وأغسطس 2018، ومن بين الوفيات، تم تصنيف وفاة 1345 شخص باعتبارها طبيعية- بمعدل أربعة كل أسبوع.





لكن القانون القطري يحظؤ فحوصات ما بعد الوفاة إلا في الحالات التي قد تكون قد ارتكبت فيها جريمة أو قد يكون المتوفى قد عانى من مرض قبل الموت.





ومع ذلك، أوصى تقرير DLA Piper لعام 2014 بتوسيع نطاق القانون للسماح بتشريح الجثث أو فحوصات ما بعد الوفاة في جميع حالات الوفيات غير المتوقعة أو المفاجئة.





وقال خبير في الطب الشرعي في قطر لصحيفة الجارديان إنه في معظم هذه الحالات، لا يجرى سوى فحص خارجي لتحديد سبب الوفاة. إن إحجام قطر عن إجراء عمليات تشريح الجثث جعل العائلات في جميع أنحاء جنوب آسيا تشعر بالحيرة والشك حول كيفية وفاة أحبائهم.





كان روبتشاندرا رومبا يعمل عامل بناء في استاد كأس العالم للمدينة التعليمية عندما توفي في معسكره العمالي في يونيو من هذا العام. كان عمره 24 عاما. وحددت شهادة الوفاة سبب الوفاة بأنه "فشل تنفسي قلبي حاد نتيجة سبب طبيعي".





وقال مسؤول حكومي في قطر إنه وفقا للقانون، يتعين على أسر المتوفى الموافقة على تشريح الجثة قبل تنفيذه. وأضاف: "في معظم الحالات المتعلقة بالعمال المهاجرين، ترفض العائلات تشريح الجثة بسبب الرغبة في إعادة الجثة في أسرع وقت ممكن لاستكمال الطقوس الدينية أو طقوس حرق الجثث. هذا يخلق صعوبة فيما يتعلق بالتحقيق في سبب الوفاة في بعض الحالات ".





ومع ذلك، تحدثت الجارديان إلى أسر ثلاثة عمال نيباليين توفوا في قطر خلال الأشهر الـ 18 الماضية، بما في ذلك عائلة باكرين. وتأكدت الجارديان أن لم يسأل أحد عما إذا كانوا يريدون تشريح الجثة.





من جانبه يقول كوسيك راي، أستاذ الصحة العامة في جامعة إمبريال كوليدج في لندن: "الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاما لا يموتون أثناء نومهم فجأة.. لا يمكنك القول إنهم ماتوا من قصور في القلب أو فشل في الجهاز التنفسي دون تشريح الجثة، إلا إذا كان لديك معلومات حول تاريخهم الطبي".



