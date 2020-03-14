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أخبار البلد

وزير التربية والتعليم: لا تأجيل في موعد امتحانات الثانوية العامة

السبت 14/مارس/2020 - 06:56 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
أكد الدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة والإعدادية ستعقد في موعدها حتي بعد قرار تأجيل الدراسة أما امتحانات النقل ستحدد خلال ٤٨ ساعة وأن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي سيتم امتحاناتهم إلكترونيا.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن التلاميذ من ٣ ابتدائى وحتى ٢ اعدادي سنقدم لهم المحتوي ودليل المذاكرة إلكترونيا وابنائنا في الخارج سنرسل لهم التعليمات الخاصة بالامتحانات.

وأوضح أن الـ ١٠٩ حالة مصابة بكورونا منهم ٧ تلاميذ؛ واحد منهم في مدرسة سيتي بالزمالك والباقي في نقاط أخرى وتم إبلاغنا بهذا الرقم من قبل وزارة الصحة، وأن قرار تعليق الدراسة هدفه منع الاختلاط وسنستغل فترة الأسبوعين لإصلاح ما أفسدته العاصفة والأمطار وتعقيم المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي، أن المعلمين والإداريين سنرسل مهامهم خلال ال٤٨ ساعة.
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