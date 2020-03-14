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أخبار العالم

بسبب كورونا.. ظهور غريب لرئيس ووزراء حكومة سلوفاكيا الجديدة

السبت 14/مارس/2020 - 08:36 م
حكومة سلوفاكيا الجديدة
حكومة سلوفاكيا الجديدة
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القسم الخارجي
ارتدى إيجور ماتوفيتش رئيس وزراء سلوفاكيا الجديد وأعضاء حكومته المشكلة مؤخرا أقنعة واقية، خلال مؤتمر صحفي يوم السبت، وذلك بعد يوم من إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19". 

أعلن ماتوفيتش عن تعيينات الحكومة، وذلك بعد يوم واحد فقط من موافقة حزبه "الناس العاديين" على تشكيل ائتلاف مع ثلاثة أحزاب سياسية أخرى، بعد انتخابات فبراير الماضي.

في الوقت الذي تكافح فيه سلوفاكيا تفشي الفيروس، أجرت الأطراف مفاوضات سريعة لتشكيل حكومة جديدة.

تم تأكيد أكثر من 30 حالة في البلاد، وتم إغلاق الحدود الوطنية في يلوفاكيا أمام جميع الأجانب باستثناء أولئك الذين يحملون تصريح إقامة.
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