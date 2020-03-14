الطائفة الإنجيلية توصي كافة كنائسها بتأجيل أنشطتها والتجمعات كثيفة العدد

أعلنت الطائفة الإنجيلية في مصر عن تقديرها الكامل لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من يوم غد الأحد، والتي جاءت في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات مُحتَمَلة لفيروس كورونا المستجد.





وأوصت الطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، كافة كنائسها بتأجيل أنشطتها والتجمعات كثيفة العدد.





وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: "نوصي جميع كنائسنا بمختلف المذاهب الإنجيلية، بالالتزام بتعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، والتي تساهم في حماية المواطنين وعدم انتشار المرض"، مؤكدًا "أن هذا دورنا جميعًا".





وأضاف رئيس الطائفة أنه تم تأجيل أي لقاءات أو رحلات أو حفلات ذات تجمعات كثيفة العدد حتى انتهاء أي تداعيات محتملة للفيرس، مع بقاء الخدمة الأسبوعية للكنيسة، وذلك للمساهمة في دعم سلامة المجتمع المصري".





وتابع قائلا، نقدر مجهودات الدولة المصرية في مواجهة أي تداعيات محتملة، ونؤكد على مشاركتنا مؤسسات وأجهزة الدولة، في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



