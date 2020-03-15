طريقة سبرنج رول بحشوة اللحمة والسجق بمذاق لا يقاوم

يقدم الشيف الشربيني طريقة جديدة وسريعة لعمل " سبرنج رول بحشوة اللحمة والسجق " بمذاق لا يقاوم وشكل جديد لتقديم السبرنج .

مقادير سبرنج رول بحشوة اللحمة والسجق





سبرنج رول

لحمة مفرومة

بصل

ثوم

فلفل حار

جبنة موتزاريلا

بصل وثوم بودرة

جوزة الطيب

زيت للقلي

ملح وفلفل





يقدم سبرنج رول بحشوة اللحمة و السجق مع بقدونس مفروم وبطاطس شبس كاتشب ومايونيز و مستردة





طريقة تحضير سبرنج رول بحشوة اللحمة و السجق





* يشوح البصل مع الثوم ثم تضاف اللحمة المفرومة والسجق





* ثم يضاف الفلفل الحار و تتبل بالثوم والبصل البودرة





* ثم يضاف الملح والفلفل وتقلب جيدا





* يفرد ورق السبرنج رول ثم تحشى بالخلطة ثم تغلق وتلصق بالماء والدقيق



