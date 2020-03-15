طريقة سبرنج رول بحشوة اللحمة والسجق بمذاق لا يقاوم

يقدم الشيف الشربيني طريقة جديدة وسريعة لعمل " سبرنج رول بحشوة اللحمة والسجق " بمذاق لا يقاوم وشكل جديد لتقديم السبرنج .
مقادير سبرنج رول بحشوة اللحمة والسجق
سبرنج رول
لحمة مفرومة
بصل
ثوم
فلفل حار
جبنة موتزاريلا
بصل وثوم بودرة
جوزة الطيب
زيت للقلي
ملح وفلفل
يقدم سبرنج رول بحشوة اللحمة و السجق مع بقدونس مفروم وبطاطس شبس كاتشب ومايونيز و مستردة
طريقة تحضير سبرنج رول بحشوة اللحمة و السجق
* يشوح البصل مع الثوم ثم تضاف اللحمة المفرومة والسجق
* ثم يضاف الفلفل الحار و تتبل بالثوم والبصل البودرة
* ثم يضاف الملح والفلفل وتقلب جيدا
* يفرد ورق السبرنج رول ثم تحشى بالخلطة ثم تغلق وتلصق بالماء والدقيق
* ثم يقلى في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي ويقدم مع البطاطس الشبس والكاتشب والمستردة والمايونيز