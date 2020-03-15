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مرأة

طريقة سبرنج رول بحشوة اللحمة والسجق بمذاق لا يقاوم

الأحد 15/مارس/2020 - 05:00 ص
سبرنج رول بحشوة
سبرنج رول بحشوة اللحمة والسجق
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة جديدة وسريعة لعمل " سبرنج رول بحشوة اللحمة والسجق " بمذاق لا يقاوم وشكل جديد لتقديم السبرنج .
 
مقادير سبرنج رول بحشوة اللحمة والسجق

سبرنج رول 
لحمة مفرومة 
بصل 
ثوم 
فلفل حار 
جبنة موتزاريلا 
بصل وثوم بودرة 
جوزة الطيب 
زيت للقلي 
ملح وفلفل 

يقدم سبرنج رول بحشوة اللحمة و السجق مع بقدونس مفروم وبطاطس شبس كاتشب ومايونيز و مستردة 

طريقة تحضير سبرنج رول بحشوة اللحمة و السجق

* يشوح البصل مع الثوم ثم تضاف اللحمة المفرومة والسجق

* ثم يضاف الفلفل الحار و تتبل بالثوم والبصل البودرة

* ثم يضاف الملح والفلفل وتقلب جيدا

* يفرد ورق السبرنج رول ثم تحشى بالخلطة ثم تغلق وتلصق بالماء والدقيق

* ثم يقلى في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي ويقدم مع البطاطس الشبس والكاتشب والمستردة والمايونيز
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