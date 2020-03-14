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تعليم

تشميع 19 مركزًا للدروس الخصوصية بمدينة سيدي سالم في كفر الشيخ.. صور

السبت 14/مارس/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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محمود زيدان
قادت المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، حملة مكبرة؛ استهدفت غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب.

يأتي هذا تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، اعتبارًا من غدِ الأحد.

وأسفرت الحملة، التي شارك فيها، اللواء أسامة شلبي، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، عن إغلاق وتشميع 19 مركزًا للدروس الخصوصية بمركز ومدينة سيدي سالم.

وقالت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مدينة سيدي سالم، إن هذه الإجراءات في إطار اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب.
تشميع 19 مركزًا للدروس الخصوصية بمدينة سيدي سالم في كفر الشيخ.. صور
تشميع 19 مركزًا للدروس الخصوصية بمدينة سيدي سالم في كفر الشيخ.. صور
تشميع 19 مركزًا للدروس الخصوصية بمدينة سيدي سالم في كفر الشيخ.. صور
تشميع 19 مركزًا للدروس الخصوصية بمدينة سيدي سالم في كفر الشيخ.. صور
تشميع 19 مركزًا للدروس الخصوصية بمدينة سيدي سالم في كفر الشيخ.. صور
تشميع 19 مركزًا للدروس الخصوصية بمدينة سيدي سالم في كفر الشيخ.. صور
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