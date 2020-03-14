مدرسة علي الهواء.. تفاصيل قرار بث المناهج التعليمية علي شاشات التليفزيون

وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام القطاعات المعنية باتخاذ كافة إجراءاتها واستعداداتها لتقديم الخدمات التعليمية بمحتوى تعليمي متميز لتفعيل دور القنوات التعليمية وتكثيف برامجها التعليمية لكافة المراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والاعدادي والثانوي والتعليم الأزهري والفني دعمًا للطلاب.





ويأتي ذلك في إطار دورها الوطني لدعم ومساندة للدولة المصرية في إجراءاتها الاحترازية والوقائية ضد مرض كورونا .





ويقدم البرامج نخبة من المعلمين المتميزين وتقديم شرح واف للمواد الدراسية لتكون بمثابة المدرسه على الهواء مباشرة





وسوف تبدأ القنوات والاذاعات التعليمية المتخصصة والقنوات الاقليمية من الغد في تقديم خدماتها التعليمية عبر برامجها المختلفة .



