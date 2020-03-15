بـ كاب ونظارة.. أحمد مكي يثير إعجاب متابعيه عبر إنستجرام

نشر الفنان أحمد مكي صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ظهر خلالها مرتديا تيشرت وبنطلون باللون الأسود وآيس كاب ونظارة، ونالت صورة أحمد مكي إعجاب كبير من متابعيه.





على الجانب الآخر، انتهى أحمد مكى مؤخرا من عروض مسرحيته الأولى "حزلقوم"، من إنتاج كايرو شو ضمن فعاليات شتاء الرياض.





وأعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية فى بيان لها، أن أحدث عروض كايرو شو مسرحية "حزلقوم"، حققت في آخر ليلة للعرض أعلى معدل إيرادات.





مسرحية "حزلقوم"، الإشراف الفنى لمجدى الهوارى، إخراج كريم سامى، ويشارك مكي البطولة نخبة من فناني الكوميديا منهم بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وسليمان عيد، وميرنا جميل.





كانت آخر أعمال مكى فى الدراما التليفزيونية مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.



