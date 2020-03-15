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أخبار البلد

نقابة الصحفيين تدعو المؤسسات الصحفية لاتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 02:10 ص
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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دعا مجلس نقابة الصحفيين المؤسسات الصحفية كافة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في مواجهة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على صحة الزملاء والزميلات التي هى الأهم على الإطلاق في هذه الفترة الحساسة.

وأوصى المجلس بمراعاة وضع الزميلات الصحفيات واتخاذ إجراءات مثل العمل من المنازل "إلكترونيا" بما يساهم في تقليل الكثافة في صالات التحرير وبما يسمح للزميلات في نفس الوقت برعاية أبنائهن لاسيما بعد أن اتخذت الحكومة قرارًا بتأجيل الدراسة بما سيضاعف من أعباء الزميلات في رعاية الأبناء .

ويؤكد المجلس أن اتخاذ كل إجراءات التعقيم والنظافة داخل المؤسسات بات مطلبًا مهما حتي تعبر مصر بعون الله هذه الفترة الصعبة
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