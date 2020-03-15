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أخبار العالم

الصين تسجل 10 وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد

الأحد 15/مارس/2020 - 02:59 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدرت الصين، اليوم الأحد، تقريرها اليومي عن إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والوفيات الناجمة عن الإصابة به وكذلك أعداد المتعافين من المرض.

وبحسب التليفزيون الصيني، أعلنت السلطات الصينية تسجيل 20 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19، بما في ذلك 4 حالات في ووهان بؤرة انتشار المرض.

وأضافت أن 16 حالة إصابة بفيروس كورونا سجلت خارج ووهان. كما سجلت 10 وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وشفاء 1370 شخصا مصابا بالفيروس.

ووصل بذلك إجمالي عدد الإصابات في الصين إلى 80 ألفا و844 شخصا، فضلا عن 204 حالة في هونج كونج وماكاو وتايوان.

وبلغ إجمالي الوفيات 3199 شخصا، وشفاء 66 ألفا و911 حالة.
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