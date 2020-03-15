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أخبار العالم

رغم مخاوف انتشار كورونا..انطلاق الانتخابات البلدية فى فرنسا

الأحد 15/مارس/2020 - 09:24 ص
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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محمد علي
أعلنت السلطات الفرنسية فتح مراكز الاقتراع  للانتخابات البلدية في فرنسا رغم انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت صحف ووكالات دولية.

وتجرى اليوم الدورة الأولى للانتخابات البلدية الفرنسية، وسط أجواء ملبدة، عنوانها تفشي وباء كورونا، والتخوف من انتشاره على نطاق واسع، رغم الإجراءات والتدابير التي أقرتها الحكومة الفرنسية.

ويتوقع أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة بسبب المخاوف من ارتياد مكاتب الاقتراع، خصوصًا بالنسبة لكبار السن الذين حث الرئيس  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تجاوز منهم السبعين على البقاء في منازلهم. 

وطالب ماكرون باتخاذ الحيطة والتزام تدابير الوقاية، مثل غسل اليدين قبل وبعد الانتخاب والتقيد بمسافة آمنة في الصفوف، وتجنب ساعات الازدحام، واستخدام القلم الشخصي للتوقيع على السجل الانتخابي، واللجوء إلى التوكيل، في حال تعذر الانتقال شخصيًا.

وذهب أدوار فيليب، رئيس الحكومة الفرنسية، في الاتجاه عينه، مشيرًا إلى أن المخاطر المحيطة بعملية الاقتراع لا تزيد على تلك التي يواجهها أي متسوق في محل تجاري.

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