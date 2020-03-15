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اقتصاد

بقيمة 25 مليون جنيه.. بيع 18 محلا تجاريا وصيدلية بمدينة بدر

الأحد 15/مارس/2020 - 10:40 ص
جانب من المزاد
جانب من المزاد
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امنة عبدالعظيم

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم بيع 18 محلًا تجاريا وصيدلية بمساحات تراوحت بين 11.38م٢ و42.20م2، فى مزاد علنى بقيمة استثمارية بلغت نحو 25 مليون جنيه.


وأوضح المهندس عمار مندور، أن سعر بيع المتر المسطح  فى أحد المحال بنشاط "بقالة" وصل إلى 90 ألف جنيه، بإجمالى قيمة مليونين   و214 ألف جنيه للمحل، بينما  وصل سعر بيع المتر المسطح بالصيدلية إلى 86 ألف جنيه  للمتر، بإجمالى 3 ملايين و629 ألف جنيه.

 

وأضاف رئيس الجهاز أنه سبق طرح المحال المباعة بالحى الخامس عمارات الإسكان الاجتماعى؛ مناطق الياسمين والنرجس ومركز خدمات النرجس، بأنشطة تنوعت بين "سوبر ماركت – بقالة – مشويات وأسماك – بقالة – مطعم وكافتيريا – مخبز بلدى – مخبز أفرنجى – مجمدات –  هايبر ماركت – حدايد وبويات – خضار وفاكهة – لوازم معمار -  صيدلية – مكتبة – عطارة"، وذلك سعيًا من جهاز المدينة لتوفير الخدمات المختلفة للسكان.​

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