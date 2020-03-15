خارج عن السيطرة.. ماذا يعني تصنيف الصحة العالمية لكورونا بالجائحة؟

"أصبح يشكل جائحة".. هذا ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا "كوفيد-19" بعد أن كانت مدينة ووهان الصينية تصنفه على أنه تفشٍ، وقد كان آخر مرة استخدمت فيها منظمة الصحة العالمية وصف "جائحة" خلال وباء "إنفلونزا الخنازير" عام 2009.





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والحقيقة أن الإعلان عن فيروس كورونا كجائحة أمر يجب أن يدعو إلى الاطمئنان، إذ يعني أن العالم يتعامل مع الموضوع بجدية، وهو في طور اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه.





وهل يعني هذا الإعلان بداية الشعور بالهلع من هذا الفيروس بعد أن زاد في الأسبوعين الماضيين عدد حالات فيروس كورونا خارج الصين 13 مرة، وتضاعف عدد الدول المتضررة ثلاث مرات، وهناك الآن أكثر من 118 ألف حالة في 114 دولة، وتوفي نتيجة المرض 4291 شخصا؟

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس، المدير العام للمنظمة، إن العالم قادر على السيطرة على هذه الجائحة، وإن الفيروس قابل للهزيمة، والعديد من الدول أثبتت أنه يمكن قمع هذا الفيروس والسيطرة عليه.







على الجانب الآخر، وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، ليس العطس أو السعال فقط هما مصدر انتقال عدوى فيروس كورونا ، فهناك وسائل أخرى لانتقال الفيروس فى محيط العمل، وإليك الأماكن التى تحمل الفيروس وتعد مصدرا للعدوى، وحيل لتحمي نفسك يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.



- قبل استخدام المعدات المكتبية استخدم معقمًا لليدين. - اغسل يديك بشكل صحيح بالماء والصابون.

- طهر الأسطح مثل المكاتب ولوحة المفاتيح والماوس والهواتف. - احتفظ دائمًا بمطهر اليد.



أما عن كيفية منع الجراثيم من الانتشار في مكان العمل - يجب تغطية فمك وأنفك أثناء السعال والعطس

- إذا كنت مريضًا، ابق في المنزل. اغسل يديك بشكل صحيح واستخدم معقم اليدين.

أما عن الأماكن الأكثر نقلا للمرض فى العمل فهى:



- مقابض الأبواب

- لوحة المفاتيح



- الأدوات المكتبية

- الماوس



- أدوات الطعام والشراب



ووفقًا لموقع "ويكيبيديا"، تعد الجائحة هي الانتشار العالمي للمرض ليشمل العديد من الدول، ويشير البعض إلى أن مصطلح "الجائحة" يعني أيضا أن المرض يتحدى السيطرة، وهذا يفسر انتشاره دوليا وعدم انحصاره في دولة واحدة، كما يشير تعريف الجائحة بأن المرض أصبحت له تداعيات اقتصادية وسياسية واجتماعية على نطاق عالمي.