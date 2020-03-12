لمواجهة كورونا.. قرار إماراتي جديد تعرف عليه

وجهت بلدية الفجيرة الإماراتية بالامتناع عن تقديم الشيشة في المقاهي والفنادق والمنشآت السياحية، حتى إشعار آخر، وبشكل فوري، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية، التي تطبقها من أجل الصحة العامة.





ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية وأم فقد أوعزت البلدية إلى مفتشيها بتنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من الالتزام بهذا التعميم.





يأتي ذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، حيث أكدت البلدية أن المنشآت المخالفة ستخضع للإجراءات القانونية.









يشار إلى أن وزارة الصحة الإماراتية، كانت قد نصحت المواطنين باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والإطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكترونى والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.





كما أوصت أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحى الذى يساعد فى حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدى وغسلها جيدا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.



