وزير التموين يعلن إطلاق 30 سيارة نجدة مستهلك و5 دراجات بخارية

شارك اليوم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في احتفالية إطلاق جهاز حماية المستهلك للمرحلة الثانية من منظومة سيارات الضبطية القضائية.





وتأتى هذه الاحتفالية بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق المستهلك 15 مارس، وذلك بحضور اللواء دكتور راضى عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك.





وقد أعطى المصيلحي اليوم إشارة البدء لإطلاق سيارات الضبطية القضائية (نجدة المستهلك) وعددها ٣٠ سيارة بالإضافة إلى عدد ٥ موتوسيكلات.





ومن المقرر أن يتم توزيعها فى عدد ١٥ محافظة، والتي تم افتتاح فروع إقليمية للجهاز بها، ومن المتوقع ان يفتتح الجهاز فروعًا له فى كافة أنحاء الجمهورية فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠.





وشدد المصيلحي على أهمية قيام الجهاز بدوره الرقابي والتوعوي لحماية المستهلك المصري وصون حقوقه فى ظل القانون المنظم لذلك.





وأكد المصيلحي على ضرورة توعية المستهلكين مطالبهم بأخذ فاتورة عند الشراء حتى لا يضيع حقه.





وتقدم المصيلحي بالشكر لرئيس جهاز حماية المستهلك وكافة العاملين بالجهاز على جهودهم المبذولة فى خدمة الوطن والمواطن المصري.