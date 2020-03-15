AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير التموين يعلن إطلاق 30 سيارة نجدة مستهلك و5 دراجات بخارية

الأحد 15/مارس/2020 - 11:37 ص
وزير التموين خلال
وزير التموين خلال إطلاق سيارات النجدة
Advertisements
محمد صبيح
شارك اليوم  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في احتفالية إطلاق جهاز حماية المستهلك للمرحلة الثانية من منظومة سيارات الضبطية القضائية.

 وتأتى هذه الاحتفالية بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق المستهلك 15 مارس، وذلك بحضور اللواء دكتور راضى عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك.

وقد أعطى المصيلحي اليوم إشارة البدء لإطلاق سيارات الضبطية القضائية (نجدة المستهلك) وعددها ٣٠ سيارة بالإضافة إلى عدد ٥ موتوسيكلات.

ومن المقرر أن يتم توزيعها فى عدد ١٥ محافظة، والتي تم افتتاح فروع إقليمية للجهاز بها، ومن المتوقع ان يفتتح الجهاز فروعًا له فى كافة أنحاء الجمهورية فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠.

وشدد المصيلحي على أهمية قيام الجهاز بدوره الرقابي والتوعوي لحماية المستهلك المصري وصون حقوقه فى ظل القانون المنظم لذلك.

وأكد المصيلحي على ضرورة توعية المستهلكين مطالبهم بأخذ فاتورة عند الشراء حتى لا يضيع حقه.

وتقدم المصيلحي بالشكر لرئيس جهاز حماية المستهلك وكافة العاملين بالجهاز على جهودهم المبذولة فى خدمة الوطن والمواطن المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيارات حماية المستهلك تكثف تواجدها بالأسواق بمناسبة عيد الميلاد

جهاز حماية المستهلك يضبط وكرا لإنتاج وتعبئة زيوت السيارات المغشوشة بببني سويف

رئيس حماية المستهلك: الانتشار الجغرافي بجميع محافظات الجمهورية أهم أولوياتنا

عبر الشاشة التفاعلية الجديدة.. طريقة تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

حماية المستهلك يضبط مصنعا غير مرخص لإنتاج العصائر البودرة

حماية المستهلك: خطة للانتشار الجغرافي لضبط الأسواق

ترشيحاتنا

خطوات جيدة.. القومى للبحوث يفجر مفاجأة حول اكتشاف مصل لعلاج فيروس كورونا.. فيديو

الرئيس السيسي يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

الحلقة الـ 41 من مسلسل ختم النمر تتصدر جوجل

وائل جمعة يشيد بـ قرار الأهلي ويوجه رسالة لـ فرق الدوري المصري

أوروبا تحارب الوصول إلى درجة حرارة عالية.. مراسل صدى البلد من بروكسل

كسر لوح زجاج.. حبس صاحب محل ذبح عامل دليفري بالعبور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سوزوكي suzuki من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

كبير وثقيل.. كم يبلغ حجم كورونا الذي أرعب العالم؟

احذر الشيشة والاختلاط.. 5 نصائح من الصحة المصرية تحميك من فيروس كورونا