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رياضة

بعد قرار تأجيل المباريات .. بيراميدز يمنح لاعبيه راحة من التدريبات

الأحد 15/مارس/2020 - 12:32 م
بيراميدز
بيراميدز
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حسن العمدة
قرر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة بعد قرار اتحاد الكرة بتجميد مباريات الدوري لمدة ١٥ يوما بعد قرار رئيس الوزراء بإيقاف الأنشطة كخطوة احترازية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن يخوض فريق بيراميدز مباراة في الدوري غدا الاثنين، أمام نادي طنطا باستاد الدفاع الجوي، ولكن اتحاد الكرة قرر تجميد كافة الأنشطة حتى نهاية شهر مارس الجاري، وهو ما ألغى كل خطط الإعداد الخاصة بالفريق.  

وقرر تشاتشيتش منح اللاعبين راحة سلبية على مدى يومي الأحد والاثنين، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته من جديد بداية من يوم الثلاثاء على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، حتى تتضح الصورة بشأن موعد استئناف الدوري في المرحلة المقبلة.
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