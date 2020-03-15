بعد قرار تأجيل المباريات .. بيراميدز يمنح لاعبيه راحة من التدريبات

وكان من المفترض أن يخوض فريق بيراميدز مباراة في الدوري غدا الاثنين، أمام نادي طنطا باستاد الدفاع الجوي، ولكن اتحاد الكرة قرر تجميد كافة الأنشطة حتى نهاية شهر مارس الجاري، وهو ما ألغى كل خطط الإعداد الخاصة بالفريق.





وقرر تشاتشيتش منح اللاعبين راحة سلبية على مدى يومي الأحد والاثنين، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته من جديد بداية من يوم الثلاثاء على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، حتى تتضح الصورة بشأن موعد استئناف الدوري في المرحلة المقبلة.