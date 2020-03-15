سجن المتورطين في غرق الطفل السوري إيلان 125 سنة

عادت صورة الطفل السوري الغريق إيلان كردي إلى الأضواء مجددًا بعد أن قضت محكمة تركية بالسجن 125 عامًا ضد 3 أشخاص بتهمة قتله عمدًا، هو الطفل السوري آيلان كردي الذي قضا غرقًا أثناء محاولة عائلته الوصول إلى أوروبا عبر تركيا واليونان.





كما أحيل المشتبه بهم الثلاثة إلى محكمة جنائية في محافظة موجلاً على بحر إيجة، حيث وجدت جثة الطفل في عام 2015.





يشار إلى أن السلطات التركية كانت اعتقلت مجموعة من المهربين، أتراك وسوريين، سابقا وأصدرت أحكاما بحق عدد منهم، إلا أن 3 منهم تمكنوا من الهرب أثناء المحاكمة، وتمكنت قوات الأمن التركية من اعتقالهم مرة أخرى الأسبوع الماضي في محافظة أضنة الجنوبية.