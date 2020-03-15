عزل راكبة يمنية في مطار القاهرة للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا

اشتبه أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، في راكبة يمنية الجنسية، تبدو عليها أعراض الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، وذلك فور وصولها من اليمن وتم اتخاذ الإجراءات الصحية معها ونقلها إلى مستشفى حميات العباسية للتأكد من إن كانت مصابة بـ فيروس كورونا ام لا.

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وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه فور هبوط الطائرة اليمنية القادمة من سئيون، تم الاشتباه في حالة الراكبة اليمنية "أمل .ح .ع " 37 عاما فور وصولها علي الرحلة، لظهور الأعراض عليها من ارتفاع درجة حرارتها، وتم فحصها بمعرفة أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.





علي الفور تم حجز الراكبة وعزلها بالمطار ونقلها بسيارة العزل الجديدة إلى مستشفي حميات العباسية تحت اشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار.







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