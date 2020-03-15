AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رغم تعليق حضور المتدربين.. المعهد المصرفي مستمر في تدريب العاملين من خلال التعلم الإلكتروني

الأحد 15/مارس/2020 - 02:44 م
البنك المركزى
البنك المركزى
Advertisements
محمد يحيى
يستمر المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، في توفير خدمات التعلم الإلكتروني رغم تعليق حضور المتدريبن بفروع المعهد المختلفة في الفترة المقبلة للحد من آثار فيروس الكورونا وذلك لرفع كفاءة العاملين بالقطاع المصرفي.

وبحسب بيان، وصل عدد المتدربين بنهاية شهر فبراير الماضي إلى ما يقرب من 20 ألف متدرب منذ إطلاق خدمة التعلم الإلكتروني في فبراير 2018. 

وصرح عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: "نسعى دائمًا إلى الحفاظ على صحة المتدربين والمدربين، ولكننا مستمرون في تدريب العاملين بالقطاع المصرفي من خلال التعلم الإلكتروني و يستمر المعهد في توفير خدمات التقييم والتدريب أونلاين، مشيرًا إلى أن عدد ساعات التدريب وصل بنهاية شهر فبراير 2020 إلى حوالي 26 ألف ساعة تدريبية وبلغ عدد البرامج المتاحة من خلال التعلم الإلكتروني 22 برنامجًا مختلفًا منها الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام المصرفي".

وأضاف "نصير" أن المعهد يستهدف التوسع في تقديم خدمات التعلم الإلكتروني خلال عام 2020، حيث بدأنا خدماتنا عن بُعد منذ فبراير 2018 لتحقيق كفاءة وفاعلية المتدربين، مشيرًا إلى أنه في شهر فبراير الماضي فقط وفر المعهد خدمات التعلم الإلكتروني إلى 1095 مستفيداً يمثلون ثلاثة بنوك بإجمالي 3285 ساعة تدريبية". 

وفيما يتعلق بالتطوير الرقمي، أكد نصير أن المعهد ما زال مستمرًا في تنفيذ خطة إحلال وتجديد وتطوير كل ما يتعلق بالعملية التدريبية، وأن عام 2020 هو عام الاستمرار في التطور الرقمي لتسهيل العملية التعليمية والتدريب والمساهمة في تحقيق مرونة أكثر في التواصل مع المتدربين".

ويتميز التعلم الإلكتروني بالمعهد المصرفي المصري بجودة التصميم وكفاءته وتعدد أساليب عرض المعلومات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة واستخدامها كوسيلة تعليمية، كما يضمن التفاعل الآمن الفعَّال بين عنصري العملية التعلمية، بما يسمح بحرية المتدرب في التعلم حسب رغبته والأهم على الإطلاق هو سهولة المتابعة والإدارة الجيدة للعملية التعليمية.

جدير بالذكر أن المعهد المصرفي المصري قد أطلق خدمات منصة التعلم الإلكتروني في فبراير عام 2018 قبل ظهور الكورونا؛ حيث كان ذلك التوجه الإستراتيجي ضمن رؤية المعهد باعتباره مركزًا للخبرة والتعلم والمعرفة؛ فإن إتاحة التعلم الإلكتروني للعاملين في القطاع المصرفي، يعتمد على المزج بين طبيعة النص المكتوب والمنطوق والمرئي، يتلقاه المتدرب من مكتبه مباشرة ومن جهاز الحاسب الآلي الخاص به، وعند اجتياز المتدرب الدورة التدريبية، يتمكن من تنزيل شهادة الاجتياز مباشرة من صفحته الشخصية على منصة التعلم الإلكتروني، ويصبح بذلك لدى المتدرب سجلًا كاملًا ببرامج التعلم الإلكتروني التي حضرها من خلال المعهد المصرفي المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: تدريب 81 شابا من قادة المستقبل السبت المقبل

المعهد المصرفي يدرب 16 ألف موظف بـ13 بنكا في عام

التنمية المحلية تعلن انطلاق دورة تدريبية لـ81 من قادة المستقبل

وزير التنمية المحلية:دورة تدريبية لـ81 من قادة المستقبل.. لمدة 21 يوما..اختيار المتدربين عن طريق اختبار سلوكي وحاسب آلي ومقابلة شخصية بمعايير محددة..اختيار9 أفراد من الحاصلين على دورات إعداد المدربين

تعرف على الشروط والأحكام الخاصة بمركز التدريب في جامعة عين شمس

أحد متدربى قادة المستقبل بالشرقية: أتمنى عمل برامج تدريبية بالوحدات القروية

ترشيحاتنا

كيف دحضت الكويت الشائعات المتداولة بحق المصريين؟

احذر الشيشة والاختلاط.. 5 نصائح من الصحة المصرية تحميك من فيروس كورونا

هنتغدى إيه النهاردة.. كبد وقوانص الدجاج مع الأرز البسمتي

دعاء رسول الله للاستعاذة من الأمراض

السعودية: اليوم بدء سريان قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية

بسبب كورونا.. آل الشيخ: إغلاق مساجد السعودية وإيقاف صلاة الجمعة إذا لزم الامر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البيوت والأراضي غرقت.. أهالي قرية بحر البقر لمحافظ الشرقية: أنقذنا المحصول اتدمر.. صور

هنتغدى إيه النهاردة.. كبد وقوانص الدجاج مع الأرز البسمتي

سعر ومواصفات أودي audi q7 في مصر.. صور