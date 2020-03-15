رغم تعليق حضور المتدربين.. المعهد المصرفي مستمر في تدريب العاملين من خلال التعلم الإلكتروني

يستمر المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، في توفير خدمات التعلم الإلكتروني رغم تعليق حضور المتدريبن بفروع المعهد المختلفة في الفترة المقبلة للحد من آثار فيروس الكورونا وذلك لرفع كفاءة العاملين بالقطاع المصرفي.





وبحسب بيان، وصل عدد المتدربين بنهاية شهر فبراير الماضي إلى ما يقرب من 20 ألف متدرب منذ إطلاق خدمة التعلم الإلكتروني في فبراير 2018.





وصرح عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: "نسعى دائمًا إلى الحفاظ على صحة المتدربين والمدربين، ولكننا مستمرون في تدريب العاملين بالقطاع المصرفي من خلال التعلم الإلكتروني و يستمر المعهد في توفير خدمات التقييم والتدريب أونلاين، مشيرًا إلى أن عدد ساعات التدريب وصل بنهاية شهر فبراير 2020 إلى حوالي 26 ألف ساعة تدريبية وبلغ عدد البرامج المتاحة من خلال التعلم الإلكتروني 22 برنامجًا مختلفًا منها الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام المصرفي".





وأضاف "نصير" أن المعهد يستهدف التوسع في تقديم خدمات التعلم الإلكتروني خلال عام 2020، حيث بدأنا خدماتنا عن بُعد منذ فبراير 2018 لتحقيق كفاءة وفاعلية المتدربين، مشيرًا إلى أنه في شهر فبراير الماضي فقط وفر المعهد خدمات التعلم الإلكتروني إلى 1095 مستفيداً يمثلون ثلاثة بنوك بإجمالي 3285 ساعة تدريبية".





وفيما يتعلق بالتطوير الرقمي، أكد نصير أن المعهد ما زال مستمرًا في تنفيذ خطة إحلال وتجديد وتطوير كل ما يتعلق بالعملية التدريبية، وأن عام 2020 هو عام الاستمرار في التطور الرقمي لتسهيل العملية التعليمية والتدريب والمساهمة في تحقيق مرونة أكثر في التواصل مع المتدربين".





ويتميز التعلم الإلكتروني بالمعهد المصرفي المصري بجودة التصميم وكفاءته وتعدد أساليب عرض المعلومات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة واستخدامها كوسيلة تعليمية، كما يضمن التفاعل الآمن الفعَّال بين عنصري العملية التعلمية، بما يسمح بحرية المتدرب في التعلم حسب رغبته والأهم على الإطلاق هو سهولة المتابعة والإدارة الجيدة للعملية التعليمية.



