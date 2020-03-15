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أخبار العالم

السعودية تعلن تعافي ثالث حالة من فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 03:00 م
تعبيرية
تعبيرية
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عبدالله قدري
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تعافي ثالث حالة لمواطن سعودي من المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في المملكة.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم،  إن الفحص المخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس حيث يتمتع حاليًا بصحة جيدة وخرج من مجمع الدمام الطبي.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها على موقع تويتر، "نثق في وعي وتعاون جميع المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات، وعلى كل القادمين إلى المملكة من أي دولة أن يلزم الحجر المنزلي، وندعو إلى عدم تداول الشائعات عن فيروس كورونا الجديد وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية".
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