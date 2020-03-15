جامعة كفر الشيخ تبدأ تنفيذ الخطط الدراسية والجداول عن بعد عبر الإنترنت

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ بدء تنفيذ خطة التعليم عن بُعد "Online learning" لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب بكافة كليات ومعاهد الجامعة وطبقا للجداول المعدة سلفا موضحًا أن الجامعة تسعى للحفاظ على سلامة طلابها وانتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بما تمتلكه من مقومات بشرية ممثلة في السادة أعضاء هيئة التدريس والبنية التكنولوجية للتواصل مع الطلاب.





يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين بدءًا من اليوم الأحد 15 مارس كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتوجيه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي .





جاء ذلك خلال انعقاد مجلس العمداء الطارئ برئاسته اليوم الأحد الموافق 15 – 3 -2020 م بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات ومصطفى رزق أمين عام الجامعة.





فيما أوضح عمداء الكليات بأنه تم وضع خطة متكاملة لإتاحة المحتوى التعليمي عن بعد للطلاب خلال فترة تعليق الدراسة وتنفيذ الخطط الدراسية والجداول إلكترونيًا عن بعد "عبر الانترنت" من صباح اليوم الأحد واستمرار المحاضرات بشكل متكامل كما تم أيضا نشر المقررات الدراسية للطلاب عبر استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والتواصل الاجتماعي.





أعلن د . دسوقي توفير دليل لاستخدام منصات المواقع الإلكترونية الرسمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمنصات التعليمية ومنصات التواصل الاجتماعي إضافة إلى خدمات التخزين السحابية وجار رفعها على الموقع الإلكتروني للجامعة والمواقع الإلكترونية الرسمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على موقع الجامعة ومواقع الكليات والتي يستطيع من خلالها عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة رفع ملفات المحاضرات "PDF- PPT- DOC - VIDEO- IMAGES PROGRAMMES- etc" ويستطيع الطلاب من خلال موقع الجامعة ومواقع الكليات الدخول على صفحة عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتحميل المواد العلمية الخاصة بتلك المقررات.



