الإمارات تعلق جميع الأنشطة الرياضية بسبب كورونا





قرر اتحاد الكرة الإماراتي، اليوم الأحد، تعليق جميع الأنشطة الرياضية في البلاد لمدة شهر بسبب فيروس كورونا.





وقال الاتحاد في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "قرر اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم وبعد التنسيق مع الجهات المختصة تعليق نشاط كرة القدم في الدولة للموسم الرياضي 2019 - 2020 اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة أربعة أسابيع كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد على أن يتم تقييم الوضع و مراجعته بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة".





وأضاف: "يأتي القرار في إطار حرص اتحاد كرة القدم على التقيد بالتعليمات التي تصدر عن الجهات المختصة في الدولة و اتباع الإجراءات الإحترازية و الوقائية حفاظا على سلامة كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين".





وتابع: "يشمل القرار جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة و رابطة المحترفين الإماراتية و أنشطة المنتخبات الوطنية و لجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها".





وعززت دولة الإمارات إجراءاتها الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية ضد فيروس كورونا المستجد لمنع الفيروس من الانتشار في الدولة، إذ علّقت جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، إلى جانب الإيقاف المؤقت لإصدار كل التأشيرات باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية.





كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارًا من 17 مارس 2020، وحتى إشعار آخر، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في الدولة.



