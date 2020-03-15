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أخبار البلد

رغم التحذير من التجمعات.. المصريون يتحدون كورونا ويقبلون على المولات.. فيديو وصور

الأحد 15/مارس/2020 - 07:20 م
كورونا
كورونا
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مصطفى كرم _ عدسة : أشرف العمدة
شهد عدد من المولات الكبرى بمحافظة القاهرة إقبالا كثيفا من المواطنين وصل إلى حد الازدحام الشديد في بعضها رغم التحذيرات من سرعة انتشار فيروس كورونا في التجمعات.

ورصدت عدسة صدي البلد الإقبال الكثيف للمواطنين الذي وصل لمرحلة الازدحام الشديد للحرص على شراء أكبر عدد ممكن من كميات الأطعمة والمستلزمات الضرورية. 

ويأتي هذا رغم تحذير مجلس الوزراء المواطنين من التجمعات والبعد عن الأماكن المغلقة والحرص على ترك مسافة لا تقل عن متر بين الأشخاص عند تعاملهم.

وكان مجلس الوزراء أمس قد أصدر عدد من القرارات الهامة التي تأتي في صالح المواطن والتي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بإعطاء الجامعات المدارس إجازة لمدة أسبوعين لضمان سلامة الطلاب كما واتخذت على عثرة عدد من المؤسسات و الوزارات بالدولة قرارات هامة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال القضاء على التجمعات والازدحام. 
رغم التحذير من التجمعات.. المصريون يتحدون كورونا ويقبلون على المولات.. فيديو وصور
رغم التحذير من التجمعات.. المصريون يتحدون كورونا ويقبلون على المولات.. فيديو وصور
رغم التحذير من التجمعات.. المصريون يتحدون كورونا ويقبلون على المولات.. فيديو وصور
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