بعد تكليف جانتس بتشكيل الحكومة.. هل انتهى نتنياهو؟

أعلن الرئيس رؤوفين ريفلين يوم الأحد أنه سيكلف بيني جانتس بتشكيل الحكومة بعد أن حصل زعيم حزب "أزرق أبيض" على موافقة أغلبية أعضاء الكنيست.





وجاء إعلانه بعد وقت قصير من انضمام رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفجيدور ليبرمان إلى القائمة العربية المشتركة واحزاب العمل "جيشر ميريتس" في التوصية بتكليف جانتس بتشكيل الحكومة، مع الإشارات التي وجهها ليبرمان خلال مشاوراته مع رؤوفين.





وحصل جانتس على 61 تصويت من قبل أعضاء الكنيست من أصل 120، مقابل 58 لصالح نتنياهو.





محادثات ريفيلين





ومع ذلك، قال ريفلين إنه سيدعو كل من جانتس ونتنياهو لإجراء محادثات ليلة الأحد، في محاولة على ما يبدو للتشجيع على تشكيل حكومة وحدة بين الحزبين الأكبر، "الليكود" و"أزرق أبيض". بحسب تقرير "تايمز أوف إسرائيل".





وحصل الليكود بزعامة نتنياهو على 36 مقعدًا في الكنيست في الانتخابات الإسرائيلية، وهو التصويت الثالث في غضون عام - مقابل 33 معقدا لأزرق أبيض "كاحول لفان"، لكن الكتلة اليمينية لزعيم الليكود فشلت مرة أخرى في حشد أغلبية برلمانية.





وعندما كان حزب ليبرمان "إسرائيل بيتنا" حليفا مقربا من حزب الليكود، رفض "بيتنا" اليمين الانضمام إلى ائتلاف بقيادة نتنياهو، بعد جولتي الانتخابات السابقتين.





دعم ليبرمان في أبريل 2019، نتنياهو لرئاسة الوزراء، فيما امتنع عن تأييد أي من المرشحين بعد انتخابات سبتمبر.





شكل دعم ليبرمان لجانتس تحالفًا غير متوقع بين وزير الدفاع السابق المتشدد، الذي طالما أدان النواب العرب متهما إياهم بأنهم متعاطفون مع المقاومة أو الإرهاب بالنسبة له، والقائمة المشتركة ذات الغالبية العربية، حيث يهدف كلاهما إلى الإطاحة بنتنياهو.





وأوضح التقرير أنه حتى الأسبوع الماضي، بدا أن الطريق الواقعي الوحيد أمام جانتس لتشكيل ائتلاف، هو حكومة أقلية يسارية مدعومة من الخارج من قبل القائمة العربية المشتركة، وهو احتمال مثير للجدل تعهد زعيم الوسط بأنه لن يتفق معه. يبدو أن المعارضة الصاخبة من قبل أعضاء اليمين وأزرق أبيض وعضوا الكنيست من "كاحول لفان" تسفي هاوزر، ويوعاز هندل، جنبا إلى جنب مع أورلي ليفي أباكسيس من حزب العمل، الذين تعهدوا بالتصويت ضد مقترح حكومة أقلية، ادت إلى وأد هذا السيناريو.





أشارت دعوة ريفلين الأحد إلى جانتس ونتنياهو إلى أن الرئيس كان يسعى إلى الدفع باتجاه حكومة وحدة وطنية. لم تنجح الجهود المبذولة لفرض حكومة وحدة وطنية بعد انتخابات سبتمبر.





وبينما أعطت القائمة المشتركة دعمها لجانتس في وقت سابق من يوم الأحد، حددت القائمة أنها ستدعم فقط جهوده لتشكيل حكومة يسار الوسط التي ستحل محل نتنياهو، وليس أي تحركات نحو حكومة وحدة.





وقال أيمن عودة ، رئيس القائمة، إنه إذا قرر جانتس ونتنياهو محاولة تشكيل حكومة وحدة، "سنكون أكبر خصومها".





وأضاف عودة أن "فصيل البلد" المتشدد من القائمة المشتركة، والذي عارض التوصية بتكليف جانتس، اتخذ القرار "الشجاع" بالتوصية به. بعد انتخابات سبتمبر، اختار أعضاء البلد الثلاثة عدم دعم جانتس على الرغم من قرار بقية القائمة المشتركة.





وسط زيادة إجراءات الوقاية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، بدأ ريفلين جولة مشاوراته مع ممثلي الحزب صباح الأحد، قبل أن يقرر من سيكلف بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات العامة في وقت سابق من هذا الشهر.





بعد الانتخابات، يتحمل الرئيس الإسرائيلي مسؤولية تكليف أحد أعضاء الكنيست المنتخبين البالغ عددهم 120 عضوًا وقيادة تحالف يحظى بدعم أغلبية أعضاء الكنيست.





كورونا وتشكيل الحكومة





وقال ريفلين ، في افتتاح المشاورات التي جرت بتمثيل محدود من كل طرف وبدون صحافة بسبب القيود المفروضة على التجمعات التي تتكون من أكثر من 10 أشخاص، إن الجهود المبذولة للتعامل مع تفشي كورونا يجب ألا تأتي "على حساب الديمقراطية الإسرائيلية..نحن ملتزمون، أكثر من أي وقت مضى، في ضوء الحاجة الملحة للحكومة لإجراء العمليات الديمقراطية الأساسية، حتى في وقت الأزمات". "هذه ليست مشاورات عادية. نحن بحاجة إلى العمل لتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن".





ارتفع عدد الإسرائيليين الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد 19"، إلى 200 صباح يوم الأحد. وقالت وزارة الصحة إن اثنين من المرضى لا يزالان في حالة خطيرة، مع 11 حالة متوسطة والبقية يعانون من أعراض خفيفة فقط.





خلال لقائه أولًا بممثلي الليكود، الحزب الأكبر، أعرب ريفلين مرارًا عن دعمه لحكومة الوحدة، قائلًا إنها إرادة الناخبين وحذر من إمكانية إجراء انتخابات رابعة إذا لم يتم كسر الجمود.





عرض نتنياهو





وأبلغ وزير السياحة ياريف ليفين، الذي قاد فريق التفاوض في ائتلاف الليكود، ريفلين، أن الليكود عرض خيارين لحزب أزرق أبيض للانضمام إلى حكومة وحدة.





الخيار الأول، سيكون حكومة "طارئة" لمدة 6 أشهر برئاسة نتنياهو، حيث سيحصل "كاحول لفان" والليكود على عدد متساوٍ من المناصب الوزارية، سيوافق زعيم الليكود على الامتناع عن فصل أي وزيرين من حزب أزرق أبيض، وفي المقابل، سيتم منع أعضاء الكنيست من التحالف الوسطي من دعم الإطاحة بالحكومة في تصويت بحجب الثقة.





وبدلًا من ذلك، قال نتنياهو إنه على استعداد لمناقشة فكرة تشكيل حكومة مدتها 4 سنوات، سيعمل خلالها خلال العامين الأولين كرئيس للوزراء، مع جانتس كنائب له، قبل أن يغيروا الأماكن لفترة متساوية من الزمن.





وأضاف:"هذا ليس الوقت المناسب لحكومات الأقليات. ليس هذا هو الوقت المناسب لإجراء التغييرات. حان وقت الاستقرار. لقد حان الوقت لحكومة يقودها أشخاص من ذوي الخبرة"، فيما قال ليفين إن إن الأحزاب التي دعمت رئيس الوزراء نتنياهو فازت بـ 58 مقعدًا، أكثر بكثير من أنصار جانتس.





وقال ليفين، منتقدًا فكرة وجود حكومة أقلية مدعومة بالقائمة المشتركة، "لا يوجد مكان في الأوقات الروتينية ولا في حالات الطوارئ لحكومة تعتمد على أناس لا يقبلون إسرائيل كدولة يهودية ويدعمون الإرهاب".





في وقت سابق من يوم الأحد، حث نتنياهو نفسه جانتس على قبول أحد الخيارين.





كتب نتنياهو في سلسلة رسائل على تويتر مفصلا الاقتراحات: "في مواجهة حالات الطوارئ العالمية والوطنية، يجب علينا توحيد القوى وإنشاء حكومة قوية ومستقرة يمكنها تمرير الميزانية واتخاذ قرارات صعبة".





كما كرر نتنياهو دعوته لرئيس حزب العمل- جيشر ميريتس عمير بيريتس ورئيس حزب يسرائيل بيتنا ليبرمان للانضمام إلى أي حكومة يتم تشكيلها.





ماذا يواجه جانتس؟





لكن جانتس قال ردًا على ذلك: "من يريد الوحدة لا يؤجل محاكمته الجنائية في الواحدة صباحًا ولا يرسل لوسائل الإعلام خطة للوحدة الطارئة، لكنه يرسل فريق تفاوض للقائه. على عكسك، سأستمر في دعم كل إجراء صحيح للحكومة دون أي اعتبار سياسي. عندما تكون جادًا، سنتحدث".





وقبل ذلك بساعات، أعلنت محكمة منطقة القدس أن محاكمة رئيس الوزراء ستؤجل لمدة شهرين حتى 24 مايو بعد أن أعلن وزير العدل أمير أوهانا، في منتصف الليل، "حالة الطوارئ" على مدار 24 ساعة في نظام المحاكم الإسرائيلية كجزء من الجهد الوطني لمنع انتشار فيروس كورونا.





ويعني القرار أن المحاكم يمكنها فقط أن تعقد جلسات استماع عاجلة بشأن أوامر الاعتقال والاحتجاز، وأوامر الاعتقال الإداري، والجرائم بموجب التشريع "المتعلقة بالطوارئ الخاصة" وبعض الإغاثة المؤقتة في المسائل المدنية. قضية نتنياهو لا تدخل ضمن قائمة الاستثناءات القصيرة.





وبعد تكليف ريفيلين جانتس بتشكيل الحكومة، فإنه أمامه ان يقرر نوعية الحكومة وينتهي من تشكيلها وتقر من قبل الكنيست خلال مدة لا تتجاوز 28 يوما، يمكن ان يتم تمديدها لـ14 يوما آخرى، وفي حال فشل خلال المدتين في تشكيل الحكومة، سيقوم جانتس بإعادة مقعد الأغلبية إلى الرئيس، الذي سيكلف بدوره شخصا آخر بتشكيل الحكومة، والذي سيكون على الأرجح بنيامين نتنياهو.





أما في حال سلك جانتس طريق حكومة يسار وسط "أقلية" ونجح في تشكيلها، فإن الخلافات بين القائمة العربية وليبرمان وحزبه "إسرائيل بيتنا" ستكون التهديد الوجودي الأكبر لها.





ومن ناحية أخرى، في حال اتجه إلى تشكيل حكومة وحدة، سيواجه مشكلة كبيرة أيضا، في ظل رفض أحزاب اليسار وحزب إسرائيل بيتنا التحالف مع "الحريديم" وحزب "الليكود" ما دام نتنياهو رئيسا له.



