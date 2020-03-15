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وزير الزراعة: الدولة تتابع الإجراءات التنفيذية وتدير الأزمة بأسلوب استباقي.. فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 09:31 م
وزير الزراعة
وزير الزراعة
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إبراهيم القادري
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الدولة تتابع الإجراءات التنفيذية كما أن الدولة الآن تدير الأزمة بأسلوب استباقي وقمنا بالتواصل مع جميع المديريات لمعرفة أى أضرار حدثت للمزارعين وذلك لأنه واجب علينا تقديم النصح والإرشادات لجميع المزارعين .

وأضاف السيد القصير خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياة، ان الدولة قامت بتسخير كل الأجهزة والمعدات والآلات المتواجدة لديها لخدمة الفلاحين في شفط المياه وتطهير المصارف وقمنا وإرشادهم لاستخدام الأسمدة .


وأوضح السيد القصير، أن حجم الخسائر لدى المزارعين لا يمكننا حسابها الآن كما أن المطر لا يكون ضررا لأن هناك أنواع من الزراعات يكون المطر إيجابيا لها ويكون مفيدا جدا.


وتابع : أن الوزارة كلفت مديري المديريات بحساب حجم الخسائر لدى الفلاحين كما أننا استخدمنا هذا العام أسلوب الزراعة الحديثة في أكثر 25% من الزراعات .


واستكمل : أن المزارعين الذين قاموا بتنفيذ أوامر الوزارة لم يتضرروا أما المزارعين الذين لم يتبعوا إرشادات الوزارة هم الذين تعرضوا للأذى .
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