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أخبار البلد

المؤشرات الأولية : فوز رجائي عطية بمنصب نقيب المحامين

الأحد 15/مارس/2020 - 09:19 م
رجائي عطية
رجائي عطية
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حمادة خطاب
أظهر المؤشرات شبه النهائية لفرز أصوات الجمعية العمومية لنقابة المحامين فى الانتخابات التى أجريت اليوم تقدم المرشح رجائي عطية في لجان الوجه البحري. 


وتقدم النقيب الحالى سامح عاشور بعدد من اللجان التي ظهرت مؤشراتها علي النحو التالي.


رجائي عطية 12692
سامح عاشور 7345


اسكندرية
٩٥٢ رجائي
٢٢٨ عاشور

كفر صقر- الشرقية
126 رجائي / 109 سامح

الدقى
لجنة ١
٣٦ رجائي / ٢٣ سامح
لجنة ٢
٤٤ رجائي / ٢٢ سامح
لجنة ٣
٣٣ رجائي / ١٧ سامح
لجنة ٤
٣٢ رجائي / ١١ سامح


قنا
بندر 1
78 رجائي / ٤1 سامح
بندر 2
82 رجائي / 48 سامح

كفر الشيخ
83 سامح
283 رجائي

طلخا - دمياط
٢٤٧ رجائي
٧٧ عاشور

بورسعيد
403 رجائى
299 سامح

السويس:
 218رجائى 99سامح
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