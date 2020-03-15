المؤشرات الأولية : فوز رجائي عطية بمنصب نقيب المحامين

أظهر المؤشرات شبه النهائية لفرز أصوات الجمعية العمومية لنقابة المحامين فى الانتخابات التى أجريت اليوم تقدم المرشح رجائي عطية في لجان الوجه البحري.









وتقدم النقيب الحالى سامح عاشور بعدد من اللجان التي ظهرت مؤشراتها علي النحو التالي.









رجائي عطية 12692

سامح عاشور 7345









اسكندرية

٩٥٢ رجائي

٢٢٨ عاشور





كفر صقر- الشرقية

126 رجائي / 109 سامح





الدقى

لجنة ١

٣٦ رجائي / ٢٣ سامح

لجنة ٢

٤٤ رجائي / ٢٢ سامح

لجنة ٣

٣٣ رجائي / ١٧ سامح

لجنة ٤

٣٢ رجائي / ١١ سامح









قنا

بندر 1

78 رجائي / ٤1 سامح

بندر 2

82 رجائي / 48 سامح





كفر الشيخ

83 سامح

283 رجائي





طلخا - دمياط

٢٤٧ رجائي

٧٧ عاشور





بورسعيد

403 رجائى

299 سامح





السويس: