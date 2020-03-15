تشمل الملاهي الليلية والبارات.. تركيا تعلن إجراءات طارئة لمواجهة كورونا

أعلنت تركيا اليوم الأحد قرارات طارئة بشأن مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وحسب وكالة "أناضول"، قررت السلطات التركية إغلاق الحانات "البارات" والملاهي الليلية مؤقتا، ابتداء من يوم غد الإثنين، وحتى إشعار آخر، وذلك بهدف مواجهة تفشي فيروس كورونا.





وكانت تركيا أعلنت يوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، إلى 5 حالات، فيما أضافت 9 دول جديدة إلى قائمة حظر السفر ضمن إجراءات مكافحة تفشي الفيروس المميت.





وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في مؤتمر صحفي، الجمعة، إنه تم رصد 3 إصابات جديدة ب‍فيروس كورونا لأشخاص من عائلة واحدة مرتبطين بالإصابتين المسجلتين سابقا، لافتا إلى أن 2 من المصابين الـ5 يعانيان في الأساس من مشاكل تنفسية.





وأشار الوزير التركي إلى أنه سيتم اعتبار كافة الموظفين العائدين من الخارج، في إجازة لمدة 14 يوما، موضحا أنه تقرر حظر السفر مع 9 دول جديدة ليرتفع هذا العدد إلى 14".





وقال قوجة إن من بين التدابير الوقائية أيضا، تقييد الزيارات للمرضى في المستشفيات ومنع الزيارات خلال ساعات الدوام الرسمي.





ولفت إلى استحداث وزارة الصحة قسما خاصا للاستعلامات الهاتفية حول فيروس كورونا والوقاية منه.



