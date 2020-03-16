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اقتصاد

ارتفاع التضخم في السودان إلى 71.36 % خلال فبراير الماضي

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:00 ص
التضخم فى السودان
التضخم فى السودان
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وكالات
قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم إن معدل التضخم السنوي بلغ 71.36 بالمئة في فبراير ارتفاعا من 64.3 بالمئة في يناير بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات.

وتضرر الاقتصاد السوداني بشدة عندما انفصل الجنوب عنه في 2011 مما كلفه ثلاثة أرباع إنتاجه السابق من النفط وهو مصدر مهم للعملة الصعبة، وارتفع التضخم في السنوات الماضية مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات ووجود سوق سوداء للدولار الأمريكي.

وأثار تزامن نقص الوقود والخبز المدعومان من الحكومة مع ارتفاعات كبيرة في الأسعار احتجاجات أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.
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