AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

استشير الطبيب قبل تناولها.. أدوية تزيد احتمالية الإصابة بفيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 10:18 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
تشكل الأدوية المضادة للالتهابات خطرًا على الأشخاص المصابين بأمراض معدية مثل فيروس كورونا لأنها تميل إلى تقليل الاستجابة المناعية للجسم.

وحذرت السلطات الفرنسية من أن الأدوية المضادة للالتهابات التي تستخدم دون وصفة طبية على نطاق واسع قد تؤدي إلى تفاقم فيروس التاجي.

غرد وزير الصحة في البلاد ، أوليفيه فيران ، وهو طبيب أعصاب ، أمس السبت: "إن تناول مضادات الالتهابات [إيبوبروفين ، كورتيزون ...] يمكن أن يكون عاملًا في تفاقم العدوى. في حالة الحمى ، تناول الباراسيتامول. إذا كنت تتناول بالفعل أدوية مضادة للالتهابات ، فاطلب نصيحة طبيبك".

يشير مسؤولو الصحة إلى أن الأدوية المضادة للالتهابات معروفة بأنها تمثل خطرًا على الأشخاص المصابين بأمراض معدية لأنها تميل إلى تقليل استجابة الجهاز المناعي للجسم.

وأضافت وزارة الصحة أنه يجب على المرضى اختيار الباراسيتامول المعروف في الولايات المتحدة بالاسم العام أسيتامينوفين وعادة باسم العلامة التجارية تايلينول - لأنه "سيقلل من الحمى دون مواجهة الالتهاب المضاد".

اضطر المرضى الفرنسيون إلى استشارة الصيدليات منذ منتصف يناير إذا أرادوا شراء مسكنات الألم الشائعة، بما في ذلك الأيبوبروفين والباراسيتامول والأسبرين ، لتذكيرهم بالمخاطر.

وقال جان لويس مونتاستروك، رئيس قسم الأدوية في مستشفى تولوز، لإذاعة RTL: "الأدوية المضادة للالتهابات تزيد من خطر حدوث مضاعفات عند وجود حمى أو عدوى".

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية مساء الجمعة الماضي، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد ارتفع بمقدار 800 حالة خلال 24 ساعة. وقال فيران إن هناك 3661 حالة مؤكدة أدت إلى 79 حالة وفاة. من بين المرضى ، هناك 154 شخصًا في العناية المركزة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أدوية علاج التهابات الحلق بدون طبيب

بدون أدوية.. 3 حيل لتسكين ألم التهاب المفاصل

علاج اللوز .. اكتشف أفضل مضاد حيوي وهذه الأدوية يمكن أن تشتريها من الصيدلية

بدون جراحة.. عالج البواسير بأسرع طريقة

علاج الاحتقان .. لأشهر الانواع .. الحلق والانف والبروستاتا

بدون جراحة.. طرق منزلية سريعة للتخلص من البواسير

ترشيحاتنا

حقيقة قطع المياه لمدة 3 أيام عن محافظة القليوبية

صعود جديد للدولار بالبنوك اليوم

اتبعها فورا .. 10 نصائح للحماية من فيروس كورونا

هروب مصاب بـ كورونا من المستشفى والأمن يلاحقه في الأردن

وزير التموين: الاحتياطي الإستراتيجي من السكر والزيت آمن.. وحظر التجوال شائعة سخيفة

حرب داخل الـ CAF.. أحمد أحمد يتحدى الجميع بقرار مفاجئ.. وهانى أبو ريدة يستعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استشير الطبيب قبل تناولها.. أدوية تزيد احتمالية الإصابة بفيروس كورونا

نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في والدة طارق السعيد ..صور

تعرف علي الأجزاء التي تتلف في سيارتك بسبب الأمطار.. صور