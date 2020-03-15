استشير الطبيب قبل تناولها.. أدوية تزيد احتمالية الإصابة بفيروس كورونا

يشير مسؤولو الصحة إلى أن الأدوية المضادة للالتهابات معروفة بأنها تمثل خطرًا على الأشخاص المصابين ب أمراض معدية لأنها تميل إلى تقليل استجابة الجهاز المناعي للجسم.





وأضافت وزارة الصحة أنه يجب على المرضى اختيار الباراسيتامول المعروف في الولايات المتحدة بالاسم العام أسيتامينوفين وعادة باسم العلامة التجارية تايلينول - لأنه "سيقلل من الحمى دون مواجهة الالتهاب المضاد".





اضطر المرضى الفرنسيون إلى استشارة الصيدليات منذ منتصف يناير إذا أرادوا شراء مسكنات الألم الشائعة، بما في ذلك الأيبوبروفين والباراسيتامول والأسبرين ، لتذكيرهم بالمخاطر.





وقال جان لويس مونتاستروك، رئيس قسم الأدوية في مستشفى تولوز، لإذاعة RTL: "الأدوية المضادة للالتهابات تزيد من خطر حدوث مضاعفات عند وجود حمى أو عدوى".





أعلنت وزارة الصحة الفرنسية مساء الجمعة الماضي، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد ارتفع بمقدار 800 حالة خلال 24 ساعة. وقال فيران إن هناك 3661 حالة مؤكدة أدت إلى 79 حالة وفاة. من بين المرضى ، هناك 154 شخصًا في العناية المركزة.