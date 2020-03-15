تعرف على خطة التعليم الإلكتروني بجامعة الزقازيق عقب قرار تعليق الدراسة

عقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق،اليوم، إجتماعا بمجلس عمداء الكليات بحضور عمداء الكليات لمتابعة الآليات اللازمة لتنفيذ خطط "التعليم الإلكتروني" بمختلف كليات ومعاهد الجامعة بإستخدام التطبيقات التكنولوجية المتنوعة والمتعددة بما يتناسب مع متطلبات التدريس وطبيعة الدراسة والمقررات والبرامج الدراسية بالمراحل الدراسية المختلفة (البكالوريوس،والليسانس، والدراسات العليا) .





ووجه رئيس الجامعة خلال الإجتماع، بتشكيل لجنة دعم فني برئاسة الدكتور خالد الدرندلي عميد كلية الحاسبات والمعلومات مدير مركز التقنية بالجامعة لمتابعة الأساليب التكنولوجية المستخدمة بالكليات وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لها.





وكلف "شعلان" الدكتور عبد المنعم نافع المشرف علي قطاع التعليم والطلاب بمتابعة الأليات المستخدمة بالكليات لإعداد المقررات الدراسية النظرية في شكل فيديوهات أوبرامج power point وبآلية تمكن الطالب من تحميلها بالإضافة إلي توفيرها علي CD أو فلاشات لضمان وصولها للطلاب بطريقة مناسبة لافتًا إلي أنه لا يوجد إلغاء لأي من محتوي المواد المقرر دراستها خلال الفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات.





وأكد رئيس جامعة الزقازيق علي عمداء الكليات بضرورة المتابعة المستمرة لأعضاء هيئة التدريس واللجان الفنية المشرفة علي تقديم المحاضرات لضمان توصيل المقررات الدراسية للطلاب والتواصل معهم طبقًا للجداول المعدة مسبقًا وبما يضمن عدم الإخلال بالعملية التعليمية.





وشدد رئيس جامعة الزقازيق علي ضرورة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإتباع تعليمات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بعدم وجود كثافات عددية والتوعية بالحفاظ علي المسافات بين الأفراد العاملين بالجامعة بالإضافة إلي تكثيف أعمال النظافة والتطهير بالكليات والمدرجات والمكاتب ومستشفيات الجامعة.