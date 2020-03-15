محافظ الشرقية يتفقد معسكر إيواء متضرري السيول بمدرسة بحر البقر

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات بتفقد معسكر إيواء متضرري السيول بمدرسة بحر البقر ١ الإبتدائية بمركز الحسينية ، للوقوف علي جاهزيته لاستقبال الأسر المتضررة من تهدم منازلهم لارتفاع منسوب المياه في الوصلة مابين الكيلو 42 - 43 على مصرف بحر البقر نتيجة هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية .





وجه المحافظ محمد كمال الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير المساعدات العاجلة لمختلف الأسر المتضررة بجميع مراكز ومدن المحافظة من أغطيه وأغذيه وخلافه ، كما وجه المحافظ الاستاذه فايزه عبد الرحمن وكيله وزاره التموين بتوفير السلع الغذائية والخبز اللازم لسد احتياجات تلك الأسر المتضررة.





وكلف المحافظ علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لتوفير طاقم طبي ومستلزمات طبية لمقر الايواء خلال فترة وجود المتضررين لحين استقرار الأوضاع وعودة الحياه لطبيعتها، مؤكدا علي ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لرفع الضرر المعاناه عن كاهل المتضررين وتوفير المساعدات العاجلة اللازمة لهم لحين استقرار أوضاعهم.





وأكد المحافظ أن الأجهزه التنفيذيه لا تدخر جهدًا في تخفيف العبء والمعاناه علي كاهل الأسر المتضررة وتسعي جاهدة لتقديم المساعدات العينية اللازمه لهم ليحيوا حياه كريمه ، مشددًا على ضرورة التنسيق الدائم بين مختلف الجهات لرفع كافة الآثار المترتبة على سوء الأحوال الجوية وظروف الطقس السيئ.





يذكر أن محافظ الشرقية قام بالاشراف بنفسه علي تزويد مقر الإيواء بمدرسة بحر البقر 1 الابتدائية بمساعدات عينية مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الاحمر شملت (200 بطانية و 100 لحاف و100 كيلو لحوم ) بالاضافة الي 200 بطانية و 50 لحاف مقدمه من المحافظة للمتضررين من ارتفاع منسوب المياه وغرق منازلهم نتيجة لظروف الطقس وهطول الأمطار بغزاره خلال اليومين الماضيين