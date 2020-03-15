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التموين: السلع الأساسية متوفرة لمدة 4 أشهر قادمة

الأحد 15/مارس/2020 - 11:05 م
صدى البلد
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أسامة علي

طالب الدكتور على المصيلحى وزير التموين، المواطنين بضرورة الثقة فى أن كافة السلع متوفرة بالأسواق والاحتياطى يكفى لـ  4 أشهر قادمة.


وأضاف المصيلحى خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" تقديم الإعلامية إيمان الحصرى،أن المصانع المنتجة للسلع وشبكات التوزيع تعمل بنفس الدرجة.


وأوضح وزير التموين أن سبب إقبال المواطنين على شراء السلع بكثافة من المحلات خلال اليومين الماضيين كان سببه عدم خروج معظمهم من المنازل خلال ايام الاربعاء، الخميس، الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية.


وتابع: لذا شهدنا إقبالا كبيرا من المواطنين على المحلات لشراء المستلزمات والسلع، مؤكدا أنه يتم متابعة حجم الاستهلاك يوميا ولا يوجد عجز  فى أى سلعة.


وطالب المصيلحي المواطنين بالاتصال بالخط الساخن  لجهاز حماية المستهلك على رقم 19588، للإبلاغ عن أى تجاوزات فى السلع بالأسواق.

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