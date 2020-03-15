عود البطل.. رانيا يوسف تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها.. شاهد

نشرت الفنانة رانيا يوسف علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" صورة لها جديدة.
وظهرت رانيا بإطلالة بسيطة صيفية خفيفة بتي شيرت مكشوف الصدر ومكياج انيق باللون البنفسجي واعتمدت مصحح الحواجب مع تسريحة شعر بسيطة ورقيقة حيث اعتمدت علي إسدال شعرها علي اكتفها .
واعتمدت رانيا في إطلالتها علي اكسسورات بسيطة ابرزها عقد علي صدرها وانهالت التعليقات علي الصورة بمجرد نشرها وكان أبرزها عود البطل وكتبت رانيا في تعليق علي صورتها"Positive thinking will let you do everything better than negative thinking will
وتعني رانيا بالجملة المكتوبة يتيح لك التفكير الإيجابي القيام بكل شيء أفضل من التفكير السلبي