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أخبار العالم

قرار عاجل من السعودية بشأن العاملين في القطاع الحكومي والخاص بعد تفشي كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قررت السلطات السعودية، اليوم الأحد، الحد من تواجد الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية والخاصة والاعتماد على التعاملات الإلكترونية، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا. 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية، قوله "حكومة المملكة تقرر الحد من وجود الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بعد، في القطاعات الخدمية بالجهات الحكومية والخاصة كافة".

وأضاف المصدر "تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقرات العمل وتعزيز العمل الإلكتروني عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة".

وتابع "حكومة المملكة تقرر إلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من خارج المملكة قبل الشروع في مباشرة أعمالهم، وكذلك من تظهر عليهم أعراض تنفسية من العمالة الموجودة خلال الوضع الراهن".
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