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لوعندك فوبيا .. 6 نصائح لعلاج الخوف من كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:54 ص
لوعندك فوبيا .. 6
لوعندك فوبيا .. 6 نصائح لعلاج الخوف من كورونا
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اسماء محمد
يشعر بعض الناس بدرجة من الخوف بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن البعض يعاني من حالة من الفوبيا والخوف الشديد من انتقال عدوى فيروس كورونا

وقدم موقع " washingtonpost " 6 نصائح تساعد في علاج الخوف من فيروس كورونا من خبة من خبراء علم النفس الدوليين.

- حافظ على روتينك قدر الإمكان.
- تجنب الازدحام ولكن ليس لدرجة العزلة.
- النوم ، لأنه مفيد لجهاز المناعة لديك.
- تناول طعام صحي؛ ولا تجهد نفسك.
- لا تشرب الكثير من الكحول أو القهوة.
- التمرين: إنه مهدئ و يرفع كفاءة المناعة.
- لاتنغمس في قراءات الاخبار لفترة طويلة وخذها من مصدر موثوق.
- خذ فترات راحة ولعب وترفيه .

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