لوعندك فوبيا .. 6 نصائح لعلاج الخوف من كورونا

يشعر بعض الناس بدرجة من الخوف بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن البعض يعاني من حالة من الفوبيا والخوف الشديد من انتقال عدوى فيروس كورونا.
وقدم موقع " washingtonpost " 6 نصائح تساعد في علاج الخوف من فيروس كورونا من خبة من خبراء علم النفس الدوليين.
- حافظ على روتينك قدر الإمكان.
- تجنب الازدحام ولكن ليس لدرجة العزلة.
- النوم ، لأنه مفيد لجهاز المناعة لديك.
- تناول طعام صحي؛ ولا تجهد نفسك.
- لا تشرب الكثير من الكحول أو القهوة.
- التمرين: إنه مهدئ و يرفع كفاءة المناعة.
- لاتنغمس في قراءات الاخبار لفترة طويلة وخذها من مصدر موثوق.
- خذ فترات راحة ولعب وترفيه .