واقفة على راسها .. دومينيك حوراني تثير الجدل فى أحدث ظهور





نشرت الفنانة دومينيك حوراني صورا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وأثارت دومينيك حوراني الجدل بإطلالتها وهى تقف على رأسها، مرتدية بدلة باللون الذهبي عبارة عن بلوزة كت وبنطال طويل،كما ظهرت حافية القدمين، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة حيث رفعت شعرها الذهبي لأعلى لتبرز عن ملامحها.









وعلقت دومينيك حوراني على الصورة قائلة :" "الحالة النفسية حاليا ايام كورونا".





طرحت دومينيك حوراني، كليب بعنوان "يا عريس"، بمشاركة الـDG أحمد فيجو، الأغنية من كلمات محمد موافي، وألحان وتوزيع أحمد فيجو، Hair stylist نسيم عصفور،Art Director Jesn Mitri، تسجيل ميكس وماستر ستوديو منه نسخة.









جري تصوير الأغنية في دبي داخل “كراج ستوديو” شادي الرفاعي، وتنتمى لنوعية أغاني حفلات الزفاف والمناسبات السعيدة في شكل مهرجان شعبي، وقام بتصوير ومونتاج الكليب المخرج مينا عدلي.







