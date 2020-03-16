البترول تكشف نتائج إصابة العاملين بشركة خالدة بفيروس كورونا

أعلنت شركة الخدمات البترولية "بتروجيت"، عن إنتهاء فترة الحجر الصحي للعاملين بالشركة ضمن والمتواجدين بمعسكرات ومشروعات الشركة بالصحراء الغربية "نطاق أعمال شركة خالدة للبترول" والتي استمرت لمده ١٤ يوم على خلفية اكتشاف إصابة خبير كندي بشركة خالدة للبترول بفيروس "كورونا الجديد".
وأكدت جميع نتائج التحاليل التي أجريت عليهم طوال 14 يومًا بأنها جميعها سلبية، وذلك بمتابعة لحظية من قبل وزارة الصحة المصرية والأطباء التابعين لها.
وتقدمت أدارة الشركة بخالص التهنئة الي جميع العاملين بمواقع الصحراء الغربية علي كل ماتحملوه من ظروف شاقة طوال تلك الفترة والتي قدموا خلالها خير مثال علي الإخلاص في العمل بالرغم من كل الظروف المحيطة.