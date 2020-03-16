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منوعات

طائرات تبحث عن ركاب.. توقف حركة الطيران في هذه البلدان بسبب كورونا.. تفاصيل

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:13 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تعيش دول العالم حالة من الركود والعزلة، فمن ضمن القطاعات التي تأثرت كثيرًا بهذا الوضع هو قطاع الطيران وتحديدًا في أوروبا، فقد التقط  صور لعشرات الطائرات في صفوف في المطارات الأوروبية اليوم، والتي تظهر حجم الأزمة التي تواجه شركات الطيران بسبب فيروس كورونا.

وتأثرت شركات الطيران بشدة من الهبوط الهائل في الطلب على رحلات الطيران بسبب الفيروس، بالإضافة لإلغاء جزء كبير من حجوزاتها وعروض رحلاتها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

وتظهر الصور من مطار برلين ومطار فرانكفورت اليوم صفوفًا من الطائرات تنتظر على المدرج حيث لم تعد تستخدم، مما يدل على حجم الأزمة، إضافة إلى ذلك ستوقف شركة طيران SAS مؤقتًا معظم رحلاتها اعتبارًا من يوم الاثنين حتى تتحسن ظروف الطيران التجاري، فقد صرحت الشركة قائلة:" جاء هذا القرار بعد  اختفاء الطلب على الرحلات الجوية إلى حد ما".

وتخفض شركات الطيران حول العالم الرحلات الجوية والتكاليف وسط تراجع الطلب وقيود السفر الأمريكية على الركاب الأوروبيين، بسبب تفشي فيروسات التاجية.
طائرات تبحث عن ركاب.. توقف حركة الطيران في هذه البلدان بسبب كورونا.. تفاصيل
طائرات تبحث عن ركاب.. توقف حركة الطيران في هذه البلدان بسبب كورونا.. تفاصيل
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