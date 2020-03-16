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فن

رامي صبري يكشف عن رأيه في طلاق أصالة وطارق العريان

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:07 ص
رامي صبري - رندة
رامي صبري - رندة جبر
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آيه عاطف
أجرت المذيعة راندة جبر، حوارا مع النجم رامي صبري، من برنامجها " انسيدر بالعربي المذاع علي قناة دبي، والذي من خلاله تحدث عن موضوعات مهمة.

وحرصت رندة جبر، أن تتحدث مع رامي صبري، حول انفصال المطربة السورية أصالة وطارق العريان، الذي تجمعه بهم علاقة صداقة قوية.


بينما أكد رامي صبري، أنه يتمنى عودة أصالة وطارق العريان، لبعض بعد الانفصال، لإنها كان يرى في علاقة أصالة وطارق، حب حقيقي، مشيرًا إلى أنه لا يعلم الخلافات التي أدت إلى الانفصال.


يشار إلي أن رامي صبري، تجمعة علاقة صداقة قوية بـ النجمة أصالة، حيث قدم معها ديو "مش فاكر ليك" في عام ٢٠١٢ والذي حقق نجاحا كبيرا عقب طرحه.

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