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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
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توك شو

تحذيرات من أكبر كارثة بيئية في العالم.. يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:17 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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البهي عمرو

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.

المصري اليوم

الرئاسة تكشف مصدر الـ 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا.


الشروق

العنانى: أزمة قطاع السياحة لا تخص مصر بمفردها.

الوطن

وزير التموين يطمئن المواطنين : لا يوجد عجز فى السلع احتياطنا يكفى لـ 4 أشهر

بوابة الأهرام

وزير المالية: منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى 30 يونيو.

العربية

اليمن يحذر مجددًا من أكبر كارثة بيئية فى العالم.


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