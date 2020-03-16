AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد اكتشاف حالتين جديدتين.. الأردن يعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:16 ص
لأردن يعلن ارتفاع
لأردن يعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، صباح اليوم الاثنين، إلى 15 حالة.

ووفقًا لصحيفة "الرأي" الأردنية، أعلن مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبد الرزاق الخشمان، عن ارتفاع الحالات المصابة بـ كورونا في الأردن إلى 15، بعد اكتشاف حالتين جدد في مستشقى الملك المؤسس في إربد.

اقرأ أيضا:

وأضاف أن المستشفى ينتظر نتائج 60 عينة لأشخاص خالطوا المصابين بـ كوفيد 19.

وكان مدير مستشفى الأمير حمزة في الأردن، أعلن أمس الأحد، أن مواطنا أردنيا مصابا بفيروس كورونا هرب من المستشفى قبل خضوعه إلى الحجر الصحي. 

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مدير المستشفى قوله: "المواطن هو من بين الحالات التي تمّ الإعلان عنها اليوم، وقد قدِم من بريطانيا قبل أيّام، وأجريت له الفحوصات اللازمة، وثبتت إصابته بالفيروس، لكنه هرب قبل عزله وتقديم العناية الطبيّة اللازمة له".

وأضاف: "الكوادر الطبيّة العاملة في المستشفى اكتشفت أنّ المريض أقدم على الهروب رغم التحذيرات المعلنة بضرورة عدم مخالطة الآخرين له للحيلولة دون نقل العدوى".

وتابع: "المستشفى أبلغت الجهات الأمنيّة المختصّة للتعامل معه، وتشديد الحراسة الأمنيّة على مواقع الحجر والعزل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأردن: الاشتباه في إصابة 37 شخصا بينهم أجانب بـ كورونا

عزل كامل .. ماذا يحدث في الحجر الصحي لمرضى كورونا ؟

قادمًا من إيطاليا.. أول إصابة لمواطن أردني بـ كورونا

تعافى بدون علاج.. قصة الأردني المصاب بـ كورونا.. وهذه نصيحته للمواطنين

الأردن تعلن بشرى سارة عن فيروس كورونا

الأردن تعلق رحلات الطيران مع مصر فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

احترس.. فيروس كورونا يبقى في هاتفك 9 أيام .. وإليك الحل

إجراءات عاجلة من البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا

مصري من إيطاليا الساعة 6 هي أكثر الساعات رعبًا في اليوم.. لهذا السبب

مكاتب وباقات إنترنت.. شركة مصرية تمنح موظفيها إمتيازات للعمل من المنزل

طائرات تبحث عن ركاب.. توقف حركة الطيران في هذه البلدان بسبب كورونا.. تفاصيل

سيلفي جريء.. إيمان العاصي تثير الجدل بهذه الإطلالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شيفروليه ترافيرس 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا

بمكياج لافت.. سوسن بدر تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير

شاهد سيارة السباق الجديدة AMG GT4 من مرسيدس .. صور