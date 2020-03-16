بعد اكتشاف حالتين جديدتين.. الأردن يعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، صباح اليوم الاثنين، إلى 15 حالة.





ووفقًا لصحيفة "الرأي" الأردنية، أعلن مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبد الرزاق الخشمان، عن ارتفاع الحالات المصابة بـ كورونا في الأردن إلى 15، بعد اكتشاف حالتين جدد في مستشقى الملك المؤسس في إربد.





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وأضاف أن المستشفى ينتظر نتائج 60 عينة لأشخاص خالطوا المصابين بـ كوفيد 19.





وكان مدير مستشفى الأمير حمزة في الأردن، أعلن أمس الأحد، أن مواطنا أردنيا مصابا بفيروس كورونا هرب من المستشفى قبل خضوعه إلى الحجر الصحي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مدير المستشفى قوله: "المواطن هو من بين الحالات التي تمّ الإعلان عنها اليوم، وقد قدِم من بريطانيا قبل أيّام، وأجريت له الفحوصات اللازمة، وثبتت إصابته بالفيروس، لكنه هرب قبل عزله وتقديم العناية الطبيّة اللازمة له".

وأضاف: "الكوادر الطبيّة العاملة في المستشفى اكتشفت أنّ المريض أقدم على الهروب رغم التحذيرات المعلنة بضرورة عدم مخالطة الآخرين له للحيلولة دون نقل العدوى".



