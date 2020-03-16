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محافظات

إجراء احترازي.. الجيزة تخلي مدينة الطلبة لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
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محمد الصاحى

أعلنت محافظة الجيزة، عن إخلاء مدينة الطلبة من جميع الطلاب والطالبات، خلال فترة تعطل الدراسي، وفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن تلك الخطوة تأتي فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفي إطار خطة الدولة الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

وأكدت محافظة الجيزة، أنه سيتم استغلال فترة تعطل الدراسة وإخلاء مدينة الطلبة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بالغرف والمطابخ والحمامات وكذلك إجراءات التطهير والنظافة لكافة المباني خلال فترة تعطيل الدراسة .

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