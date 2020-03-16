جامعة الاسكندرية تعلن بث المقررات الدراسية إلكترونيًا للطلاب

بدأت رسميًا خدمة بث المقررات إلكترونيًا لطلاب الكليات المختلفة بجامعة الإسكندرية، حيث يتم إتاحة استخدام الموقع الإلكترونى للجامعة والكليات، والصفحة الرسمية للجامعة، في تقديم المحاضرات للطلاب.



وصرح الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية بأن الجامعة وضعت خطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد، وذلك في أعقاب توجيه السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالجامعات اعتبارًا من أمس الأحد 15 مارس ولمدة 1 5 يومًا، وفى إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، موضحًا ان الدراسة ستستمر فى هذه الفترة من خلال النظم الإلكترونية والمنصات التعليمية الإلكترونية التفاعلية المختلفة، وذلك بجميع كليات الجامعة، والتى بالفعل بدأت منذ الأسبوع الماضى فى إعداد محاضرات فى معظم المقررات وسيتم بثها اعتبارًا من اليوم على موقع الجامعة.





وقال إن الجامعة قطعت شوطًا كبيرًا فى مجال التحول الرقمى وهو ما يفيد الجامعة فى الدراسة عن بعد من خلال موقع الجامعة والمواقع الإلكترونية للكليات.



وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، قال رئيس الجامعة إنهم يستطيعون التقدم بطلب فتح مقرر إلكتروني لرفع المادة العلمية الخاصة بمقرراتهم الدراسية وذلك عن طريق ارسال طلب على البريد الالكتروني الخاص بمركز التعلم الإلكتروني التابع لمركز خدمات تكنولوجيا المعلومات بجامعة الإسكندرية: